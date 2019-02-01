«Открой рот»: Якутск станет частью одного из самых массовых литературных проектов страны

СЕГОДНЯ 09:20 2019-02-01T09:20:03+03:00

Впервые чемпионат по чтению вслух на русском языке прошел в 2011 году.

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Якутск станет участником одного из самых массовых литературных проектов страны – чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот».

Участники мероприятия без подготовки читают вслух выбранные организаторами художественные тексты, а жюри оценивает технику и артистизм чтения. Подготовиться заранее практически невозможно, ведь выбор отрывка для прочтения – лотерея.

Гостем и ведущим мероприятия в Якутске станет основатель чемпионата «Открой рот» Михаил Фаустов. Принять участие в чемпионате может любой желающий старше 18 лет. Заявку можно подать на сайте «Межрегиональной федерации чтения».

Впервые чемпионат по чтению вслух на русском языке прошел в 2011 году и стал одним из самых массовых литературных проектов в стране. В сезоне 2018-2019 отборочные этапы пройдут более чем в 200 городах России, а также в Париже, Страсбурге, Лондоне и др. Финал состоится летом 2019 года в Москве.

В Якутске отборочный тур чемпионата пройдет 13 февраля в 18.00 в библиотеке «Созвездие».

ИСТОЧНИК KP.RU