В Якутии перед судом предстанет мать-кукушка с 600-тысячным долгом по алиментам
Трое ее детей находятся на попечении у бывшего мужа
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В Якутии перед судом предстанет мать-кукушка с 600-тысячным долгом по алиментам. Женщину лишили родительских прав, трое ее детей находятся на попечении у бывшего мужа.
Горе-мамашу уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов – тогда суд приговорил ее к обязательным работам на 80 часов. Однако это не помогло – женщина снова накопила долгов по алиментам на 583 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года, сообщает пресс-служба Управления ФССП по Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU