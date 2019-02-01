СЕГОДНЯ 04:37 2019-02-01T04:37:33+03:00

Трое ее детей находятся на попечении у бывшего мужа

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В Якутии перед судом предстанет мать-кукушка с 600-тысячным долгом по алиментам. Женщину лишили родительских прав, трое ее детей находятся на попечении у бывшего мужа.

Горе-мамашу уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов – тогда суд приговорил ее к обязательным работам на 80 часов. Однако это не помогло – женщина снова накопила долгов по алиментам на 583 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года, сообщает пресс-служба Управления ФССП по Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU