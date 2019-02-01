Якутия получит 264 млн рублей на строительство корпуса психоневрологического интерната

СЕГОДНЯ 04:21 2019-02-01T04:21:01+03:00

Спальный корпус на 150 мест появится в селе Сосновка Вилюйского района

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Федеральный бюджет выделил Якутии 264 миллиона 587 тысяч рублей на строительство спального корпуса Вилюйского психоневрологического интерната. 31 января соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Дмитрий Медведев.

Корпус интерната на 150 мест появится в селе Сосновка Вилюйского района. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год.

В целом на строительство интернатов в 16 регионах страны правительство РФ выделило 2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU