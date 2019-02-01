СЕГОДНЯ 04:04 2019-02-01T04:04:24+03:00

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2 февраля отчёт Правительства Якутии впервые пройдет в прямом эфире на телеканалах «НВК Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим». Начало трансляции в 11:00.

Перед населением республики отчитается весь кабинет министров во главе с председателем правительства региона Владимиром Солодовым.

Члены кабмина расскажут об основных итогах социально-экономического развития Якутии в 2018 году и путях решения наиболее актуальных проблем, ответят на вопросы якутян, поделятся о планах на 2019 год.

Вопросы можно будет задать во время прямого эфира, позвонив в студию по телефону: 8(4112) 32-01-11.

Отчёт правительства в прямом эфире на национальном телевидении даст официальный старт традиционному отчёту исполнительных органов государственной власти республики за 2018 год перед населением.

ИСТОЧНИК KP.RU