На обучение предпенсионеров в Якутии направят 31 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-31T11:27:40+03:00

Федеральные средства на эти цели будут выделены в рамках проекта “Старшее поколение”

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31 млн рублей из средств федерального бюджета будет направлен на дополнительное профобразование граждан предпенсионного возраста в Якутии.

В число мероприятий в рамках нацпроекта “Демография” входит федеральный проект “Старшее поколение”, в котором примет участие Госкомзанятости республики. Проект направлен на обучение предпенсионеров.

В этом году переквалификацию смогут пройти 387 якутян. К концу 2024 года в республике планируют переобучить не менее 2,3 тысяч человек старшего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU