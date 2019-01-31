На обучение предпенсионеров в Якутии направят 31 млн рублей
Федеральные средства на эти цели будут выделены в рамках проекта “Старшее поколение”
-Фото: ЯСИА
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31 млн рублей из средств федерального бюджета будет направлен на дополнительное профобразование граждан предпенсионного возраста в Якутии.
В число мероприятий в рамках нацпроекта “Демография” входит федеральный проект “Старшее поколение”, в котором примет участие Госкомзанятости республики. Проект направлен на обучение предпенсионеров.
В этом году переквалификацию смогут пройти 387 якутян. К концу 2024 года в республике планируют переобучить не менее 2,3 тысяч человек старшего возраста.
ИСТОЧНИК KP.RU