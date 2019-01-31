У работников нефтяной и газовой промышленности Якутии появилось почетное звание

СЕГОДНЯ 08:16 2019-01-31T08:16:17+03:00

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У работников нефтяной и газовой промышленности Якутии появилось свое почетное звание. Соответствующее постановление приняли депутаты Ил Тумэн.

Почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Якутии» присваивается за высокие достижения и особые заслуги в профессиональной деятельности.

Награда может быть присвоена за обнаружение, эффективное освоение и эксплуатацию новых нефтяных и газовых месторождений, создание и внедрение современной техники и новейших технологий, рационализаторскую, научную и инновационную деятельность, способствующую эффективному развитию производства. При этом стаж работы кандидата в отрасли должен составлять не менее 15 лет.

Почетное звание учреждено по представлению Главы Якутии для стимулирования профессиональной деятельности работников отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU