2019-01-31T08:01:43+03:00
Здоровье

Якутяне смогут бесплатно пройти онкодиагностику

4 февраля - Всемирный день борьбы с раком
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Жители Якутска смогут получить консультации врачей-терапевтов, хирургов, онкологов, пройти экспресс-обследования и УЗИ.Жители Якутска смогут получить консультации врачей-терапевтов, хирургов, онкологов, пройти экспресс-обследования и УЗИ.
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4 февраля якутяне смогут бесплатно пройти онкодиагностику. В этот день по всей республике пройдут мероприятия по раннему выявлению злокачественных новообразований.

Для жителей столицы акция пройдет с 10.00 до 13.00 в здании Саха театра. Прием населения проведут специалисты онкодиспансера, городских больниц №2 и 3, медицинского центра, поликлиники №1, республиканского Центра медицинской профилактики и центра «Белая Роза-Саха».

Жители Якутска смогут получить консультации врачей-терапевтов, хирургов, онкологов, пройти экспресс-обследования и УЗИ, побывать на мастер-классе по диагностике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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