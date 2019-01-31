На одной из центральных улиц Якутска столкнулись два автобуса

СЕГОДНЯ 06:51 2019-01-31T06:51:58+03:00

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На улице Дзержинского в Якутске столкнулись маршрутные автобусы №1 и 20. Инцидент произошел вечером 30 декабря.

Как выяснилось, 34-летний водитель «единицы» не справился с управлением и «догнал» стоящий впереди автобус.

В результате ДТП травмы получили три пассажирки: у двоих растяжение связок, третья отделалась ушибом мягких тканей шейного отдела позвоночника. Всем троим назначено амбулаторное лечение.

По результатам проведённого медосвидетельствования оба водителя были трезвы. Проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU