2019-01-31T05:30:07+03:00
Общество

Имя Нюргуна Тимофеева присвоят улице и спортивной школе

Нюргун Семенович был многократным чемпионом Якутии по легкой атлетике и марафонскому бегу
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Имя председателя Госсобрания Якутии третьего созыва Нюргуна Тимофеева присвоят улице и спортивной школе. Такое решение принято на заседании комиссии об увековечении памяти выдающихся людей, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие республики.

Имя заслуженного работника народного хозяйства республики Нюргуна Тимофеева будет присвоено одной из улиц в Намском районе и первой специализированной спортивной школе в селе Намцы.

Нюргун Семенович был многократным чемпионом Якутии по легкой атлетике и марафонскому бегу, кандидатом в мастера спорта СССР по легкой атлетике. На протяжении 11 лет он возглавлял федерацию якутских прыжков, а с 2006 по 2012 – федерацию легкой атлетики республики. За это время материально-техническая база спорткомплексов Якутии значительно улучшилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У работников нефтяной и газовой промышленности Якутии появилось почетное звание
Якутяне смогут бесплатно пройти онкодиагностику
На одной из центральных улиц Якутска столкнулись два автобуса
Театр коренных малочисленных народов Севера выступит на церемонии открытия игр «Дети Азии»
За неделю в колонию №1 Якутска пытались перебросить 22 телефона, 13 литров спирта и 3 кг дрожжей
Электроснабжение нескольких районов Якутска восстановлено
Сделать Якутск светлее и ярче хочет компания из Тайваня
Якутяне будут платить за капремонт больше
В Якутии будут судить экс-оперативника, прикарманившего 10 слитков золота
В Якутии поддержат детей войны
Сгоревший в Нерюнгринском районе многоквартирный дом был аварийным
С территории городского парка Якутска едва не украли аттракцион
По итогам 2018 года уровень преступности в Якутии – самый низкий на Дальнем Востоке
На развитие здравоохранения Нерюнгринского района будет направлено 1,7 млрд рублей