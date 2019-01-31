Имя Нюргуна Тимофеева присвоят улице и спортивной школе

СЕГОДНЯ 05:30 2019-01-31T05:30:07+03:00

Нюргун Семенович был многократным чемпионом Якутии по легкой атлетике и марафонскому бегу

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Имя председателя Госсобрания Якутии третьего созыва Нюргуна Тимофеева присвоят улице и спортивной школе. Такое решение принято на заседании комиссии об увековечении памяти выдающихся людей, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие республики.

Имя заслуженного работника народного хозяйства республики Нюргуна Тимофеева будет присвоено одной из улиц в Намском районе и первой специализированной спортивной школе в селе Намцы.

Нюргун Семенович был многократным чемпионом Якутии по легкой атлетике и марафонскому бегу, кандидатом в мастера спорта СССР по легкой атлетике. На протяжении 11 лет он возглавлял федерацию якутских прыжков, а с 2006 по 2012 – федерацию легкой атлетики республики. За это время материально-техническая база спорткомплексов Якутии значительно улучшилась.

ИСТОЧНИК KP.RU