Театр коренных малочисленных народов Севера выступит на церемонии открытия игр «Дети Азии»

СЕГОДНЯ 04:22 2019-01-31T04:22:12+03:00

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Государственный театр коренных малочисленных народов Севера — один из самых молодых театральных коллективов Якутии — выступит на церемонии открытия зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Режиссером северного блока шоу станет художественный руководитель театра Любовь Никитина.

За постановку церемонии открытия и закрытия игр отвечает московский режиссер Игорь Селин, который и пригласил коллектив театра в Южно-Сахалинск.

Для церемонии открытия театр малочисленных народов Севера подготовил танцевальное представление. Выступление пройдет под аккомпанемент барабанщиков ансамбля Германа Хатылаева «Тэтим».

В Южно-Сахалинск труппа театра в составе 50 человек вылетает 4 февраля. Церемония открытия I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», в которой будут задействованы более 1370 человек, пройдет на стадионе «Спартак» в Южно-Сахалинске.

ИСТОЧНИК KP.RU