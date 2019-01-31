2019-01-31T04:04:48+03:00
Общество

За неделю в колонию №1 Якутска пытались перебросить 22 телефона, 13 литров спирта и 3 кг дрожжей

Шестеро человек задержаны сотрудниками службы охраны
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--Фото: ЯСИА
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За неделю на территорию исправительной колонии №1 в Якутске четыре раза пытались перебросить запрещённые предметы.

Сотрудники службы охраны изъяли 22 мобильных телефона, 13,5 литров спиртосодержащих жидкостей, 3 кг дрожжей, а также sim-карты, зарядные устройства и наушники. Задержаны шестеро человек, которые пытались перебросить все это на территорию учреждения.

По всем фактам составлены административные протоколы, сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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