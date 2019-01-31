2019-01-31T03:56:55+03:00
Происшествия

Электроснабжение нескольких районов Якутска восстановлено

На устранение последствий технологического нарушения ушло около часа
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Причины произошедшего выясняет оперативно-выездная бригада.Причины произошедшего выясняет оперативно-выездная бригада.
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Сотрудники Центральных электрических сетей восстановили электроснабжение большей части потребителей Якутска, прерванное из-за технологического нарушения. Отключение произошло 31 января в 7:33 сразу в нескольких кварталах столицы республики.

Энергетики произвели оперативные мероприятия и в 8:30 переключили абонентов на резервную линию. Причины произошедшего выясняет оперативно-выездная бригада.

Без света пока остаются жители района Авиагруппа. В ближайшее время электроснабжение города будет восстановлено в полном объеме, сообщает пресс-служба Центральных электрических сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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