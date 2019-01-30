Сделать Якутск светлее и ярче хочет компания из Тайваня

СЕГОДНЯ 11:14 2019-01-30T11:22:51+03:00

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Глава Якутска Сардана Авксеньева встретилась с представителями компании «Цзюминчжань» из Тайваня. Они предлагают столице республики сотрудничество в области энергоресурсосбережения.

- Мы хотим, чтобы Якутск стал показательным городом на российском рынке по энергоресурсосбережению. У нас огромный опыт и огромная практика по всему миру. Мы готовы сделать ваш город светлее и ярче, - заявил президент компании «Цзюминчжань» Цай Чанмин.

Тайваньское предприятие специализируется на энергосберегающих технологиях. Их уличные фонари успешно эксплуатируются в Бразилии и Китае. В числе преимуществ – светопередача, яркость лампы независимо от высоты, применимость в любых условиях, внешний вид и экономичность.

По просьбе Сарданы Авксеньевой тестовые уличные фонари от «Цзюминчжань» были установлены недалеко от православной гимназии Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU