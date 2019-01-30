В Якутии будут судить экс-оперативника, прикарманившего 10 слитков золота

СЕГОДНЯ 06:43 2019-01-30T06:43:57+03:00

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В Якутии предстанет перед судом бывший оперуполномоченный отдела экономической безопасности МВД России по Нерюнгринскому району. Мужчина прикарманил 10 слитков золота, фигурировавшие как вещдоки в другом уголовном деле.

Как установило следствие, в июле 2017 года на автовокзале в Нерюнгри обвиняемый задержал уроженца одной из среднеазиатских республик. На его поясной ремень были прикреплены более 12 кг золота в слитках.

Ремень изъяли в присутствии понятых, однако оперуполномоченный «забыл» им продемонстрировать, подсчитать и взвесить содержимое. Впоследствии сотрудник полиции позаимствовал из пакета с вещдоками 10 слитков золота весом 3,5 кг.

Общая сумма похищенного превысила 7,2 млн рублей. В ходе следствия для обеспечения гражданского иска на дом, земельный участок и автомобиль обвиняемого наложили арест.

Уголовное дело направлено в суд. Экс-оперуполномоченного обвиняют в превышении полномочий и присвоении чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU