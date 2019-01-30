В Якутии поддержат детей войны

СЕГОДНЯ 04:30 2019-01-30T04:30:38+03:00

Она будут получать ежемесячные денежные выплаты и другие льготы

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В Якутии поддержат детей Великой Отечественной войны. К этой категории относятся граждане, не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года.

1 января 2019 года вступил в силу республиканский закон «О мерах социальной поддержки детей Великой Отечественной войны».

Он предусматривает целый ряд мер социальной поддержки: ежегодная диспансеризация, внеочередной прием в органах социального обслуживания, санаторно-курортное лечение на территории республики с оплатой 50% от стоимости путевки раз в три года. Также детям войны в республике будет выплачиваться тысяча рублей ежемесячно.

По данным Минтруда Якутии, на получение соцподдержки в качестве детей войны могут претендовать более 2600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU