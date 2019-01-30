2019-01-30T04:21:32+03:00
Общество

Сгоревший в Нерюнгринском районе многоквартирный дом был аварийным

Глава поселка планирует включить его в первый этап реализации программы переселения
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Трое пострадавших находятся в Нерюнгринской центральной районной больнице.Трое пострадавших находятся в Нерюнгринской центральной районной больнице.
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Сгоревший в Нерюнгринском районе 16-квартирный жилой дом был признан аварийным. Глава поселка Сталик Дерягин планирует включить его в первый этап реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

27 января огонь полностью уничтожил двухэтажный 16-квартирный жилой дом в селе Большой Хатыми Нерюнгринского района. Пострадали три человека, которые находятся в травматологическом отделении Нерюнгринской центральной районной больницы.

У женщины 67 лет компрессионные переломы позвоночника и правой голени. 33-летняя жительница злополучного дома получила компрессионные переломы позвоночника, 7-летний ребенок отделался ссадинами.

Жильцам сгоревшего дома помогут с восстановлением документов и предоставлением временного жилья. В момент пожара многих не было в поселке.

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С места происшествия эвакуировано 12 человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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