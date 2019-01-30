С территории городского парка Якутска едва не украли аттракцион
С территории Парка культуры и отдыха в Якутске едва не украли списанный аттракцион. Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника.
Как выяснилось, ранее судимый за кражу 54-летний житель Якутска давно приметил разобранную металлоконструкцию и запланировал сдать ее в пункт приема металла. Чтобы вывезти металлолом, он заказал манипулятор, однако бдительный владелец списанного аттракциона такой энтузиазм не оценил и вызвал полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Это уже не первая попытка похищения аттракциона из городского парка. В октябре 2018 года неизвестные пытались вывезти аттракцион «Сюрприз» стоимостью более полумиллиона рублей.
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Возбуждено уголовное дело (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU