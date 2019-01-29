2019-01-29T12:34:47+03:00
Общество

По итогам 2018 года уровень преступности в Якутии – самый низкий на Дальнем Востоке

Более 60% якутян положительно оценивают ситуацию в правоохранительной сфере
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В последние годы Якутия неизменно входит в число наименее криминогенных регионов России. По результатам соцопроса, проведенного в июне 2018 года, более 60% якутян положительно оценили ситуацию в правоохранительной сфере.

- Сегодня серьезной координации требуют вопросы, связанные с мошенничеством в сфере информационных технологий, незаконной миграцией, бутлегерством и незаконным предпринимательством. Отдельного внимания потребует контроль за эффективным расходованием финансовых средств, выделенных в рамках реализации национальных проектов по всем отраслям экономики, – отметил глава республики Айсен Николаев, который принимал участие в работе ежегодной расширенной коллегии ведомства.

Он также отметил, что, благодаря высокому профессионализму сотрудников правоохранительных органов в 63 населенных пунктах, пострадавших от самого разрушительного за последние 18 лет наводнения, сохранялась стабильная обстановка, не было случаев мародерства и всплеска преступности.

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