На развитие здравоохранения Нерюнгринского района будет направлено 1,7 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:49 2019-01-29T10:49:02+03:00

Программа развития отрасли в промышленной группе районов Якутии рассчитана на ближайшие 3 года

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На развитие здравоохранения Нерюнгринского района до 2022 года будет направлено 1,7 млрд рублей.

В состав программы развития отрасли в промышленной группе районов Якутии войдут капитальный ремонт медучреждений, приобретение высокотехнологичного оборудования, материальное и техническое переоснащение, решение кадровых вопросов.

- 90% обращений жителей Нерюнгринского района связано с низким качеством медицинских услуг. Второй по численности населения город нашей республики должен иметь здравоохранение гораздо более качественное. Поэтому я дал поручение в течение ближайшего месяца внести мне на утверждение программу развития здравоохранения в целом по Южной Якутии, - отметил глава республики Айсен Николаев.

В течение года в Нерюнгринской центральной районной больнице откроются центр амбулаторной хирургии и отделение амбулаторной онкологической помощи.