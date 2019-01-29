На развитие здравоохранения Нерюнгринского района будет направлено 1,7 млрд рублей
На развитие здравоохранения Нерюнгринского района до 2022 года будет направлено 1,7 млрд рублей.
В состав программы развития отрасли в промышленной группе районов Якутии войдут капитальный ремонт медучреждений, приобретение высокотехнологичного оборудования, материальное и техническое переоснащение, решение кадровых вопросов.
- 90% обращений жителей Нерюнгринского района связано с низким качеством медицинских услуг. Второй по численности населения город нашей республики должен иметь здравоохранение гораздо более качественное. Поэтому я дал поручение в течение ближайшего месяца внести мне на утверждение программу развития здравоохранения в целом по Южной Якутии, - отметил глава республики Айсен Николаев.
В течение года в Нерюнгринской центральной районной больнице откроются центр амбулаторной хирургии и отделение амбулаторной онкологической помощи.