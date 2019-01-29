2019-01-29T08:01:04+03:00
Общество

В Якутске пройдет бесплатный мастер-класс по живописи для детей

Мероприятие организовано в рамках конкурса «Нарисуем Ленский мост»
Поделиться:
На конкурс уже начали поступать первые работы.На конкурс уже начали поступать первые работы.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В Якутске пройдет бесплатный мастер-класс по живописи для детей. Его организует холдинг «Сахамедиа» в рамках конкурса «Нарисуем Ленский мост».

Занятие проведет художник Мира Аргунова. Мастер-класс состоится в среду, 30 января, с 15.00 до 16.30 в Республиканском медиа-центре (ул. Орджоникидзе, 31, второй этаж).

Как отметили в «Сахамедиа», подобные мастер-классы планируется проводить еженедельно. На занятие можно принести фломастеры, карандаши, акварель, бумагу.

В конкурсе «Нарисуем Ленский мост» может принять участие любой ребенок до 14 лет. На конкурс уже начали поступать первые работы.

Итоги будут подведены 1 июня, в Международный день защиты детей. Пятеро победителей конкурса будут награждены путевками во Всероссийский детский центр «Океан».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
По итогам 2018 года уровень преступности в Якутии – самый низкий на Дальнем Востоке
На развитие здравоохранения Нерюнгринского района будет направлено 1,7 млрд рублей
В Якутске сотрудница турагентства продала шестерым гражданам «липовые» путевки
В Якутии сгорел арочный гараж с семью автомобилями
Эпидпорог по гриппу в Якутске превышен в 2,7 раза
В Якутске поступило 4 тысячи электронных заявлений о записи в первые классы
В Нерюнгри под колесами иномарки погиб пешеход
На ликвидацию последствий разлива сточных вод в Якутске ушло 12 часов
В Якутске появился четвертый отдел полиции
В Якутии изменен маршрут одной из федеральных трасс
Администрации одного из районов Якутии не дали купить два автомобиля за 5,3 млн рублей
В финал конкурса «Лидеры России» прошел всего один представитель Якутии
Стали известны итоги досрочных выборов главы Усть-Маи
В Нерюнгринском районе огонь уничтожил многоквартирный дом, есть пострадавшие
В пригороде Якутска открыли ясли на 120 мест
Проект онкоцентра в Якутске одобрен Главгосэкспертизой России
Главы всех министерств Якутии впервые отчитаются перед населением в прямом эфире
Якутские борцы завоевали две медали на турнире Ярыгина
Все поликлиники и больницы Якутска работают в штатном режиме
ДТП с участием ассенизаторской машины произошло в Якутии
В региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» вышли 23 представителя Якутии