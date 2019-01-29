СЕГОДНЯ 08:01 2019-01-29T08:01:04+03:00

На конкурс уже начали поступать первые работы. Фото: ЯСИА

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В Якутске пройдет бесплатный мастер-класс по живописи для детей. Его организует холдинг «Сахамедиа» в рамках конкурса «Нарисуем Ленский мост».

Занятие проведет художник Мира Аргунова. Мастер-класс состоится в среду, 30 января, с 15.00 до 16.30 в Республиканском медиа-центре (ул. Орджоникидзе, 31, второй этаж).

Как отметили в «Сахамедиа», подобные мастер-классы планируется проводить еженедельно. На занятие можно принести фломастеры, карандаши, акварель, бумагу.

В конкурсе «Нарисуем Ленский мост» может принять участие любой ребенок до 14 лет. На конкурс уже начали поступать первые работы.

Итоги будут подведены 1 июня, в Международный день защиты детей. Пятеро победителей конкурса будут награждены путевками во Всероссийский детский центр «Океан».