2019-01-29T06:10:59+03:00
Происшествия

В Якутске сотрудница турагентства продала шестерым гражданам «липовые» путевки

Сумма ущерба составила 900 тысяч рублей
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Полученные деньги предприимчивая девушка успела потратить на личные нужды.Полученные деньги предприимчивая девушка успела потратить на личные нужды.Фото: Архив "КП"
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В Якутске сотрудница турагентства продала шестерым гражданам «липовые» путевки. Стоимость несуществующих турпакетов составила около 900 тысяч рублей

Как выяснилось, 34-летняя уроженка Верхневилюйского района заключила с потерпевшими договоры о реализации турпродукта в обход агентства. Покупателям она выдавала фиктивные документы, внося их персональные данные в использованные другими туристами билеты и договоры.

Люди получили на руки недействительные электронные авиабилеты, маршрутные квитанции, страховые полисы и ваучеры. Об обмане клиенты узнавали непосредственно перед вылетом, когда выяснялось, что их нет в списках пассажиров.

Полученные деньги предприимчивая девушка успела потратить на личные нужды.

Возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание за мошенничество с причинением значительного ущерба – лишение свободы на срок до 5 лет.

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