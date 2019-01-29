2019-01-29T04:39:20+03:00
Происшествия

В Якутии сгорел арочный гараж с семью автомобилями

Из горящего здания удалось спасти только одну машину
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Предположительная причина пожара, виновное лицо и размер ущерба устанавливаются.Предположительная причина пожара, виновное лицо и размер ущерба устанавливаются.
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В Вилюйском районе Якутии сгорел арочный гараж с семью автомобилями. Инцидент произошел днем 28 января на улице Аммосова в Вилюйске.

Несмотря на то, что пожарные прибыли на место происшествия через три минуты после вызова, из горящего здания удалось извлечь лишь одну из восьми машин.

Пожар уничтожил гараж площадью 800 квадратных метров и семь автомобилей.

Предположительная причина пожара, виновное лицо и размер ущерба устанавливаются.

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