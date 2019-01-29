2019-01-29T04:06:07+03:00
Здоровье

Эпидпорог по гриппу в Якутске превышен в 2,7 раза

Чаще всего болеют дети до 14 лет
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23 января в школах Якутска и пригородов объявлен карантин.23 января в школах Якутска и пригородов объявлен карантин.Фото: ЯСИА
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Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ в республике превышен в два раза, в Якутске — в 2,7 раза. Таковы данные республиканского управления Роспотребнадзора за неделю с 21 по 27 января.

Чаще всего болеют дети до 14 лет, большинство из них – школьники.

23 января в школах Якутска и пригородов объявлен карантин, который продлится до 1 февраля.

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