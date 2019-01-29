2019-01-29T04:00:58+03:00
Общество

В Якутске по электронной записи в первые классы поступило 4 тысячи заявлений

Из 50 школ города первоклассников принимают 43.
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На втором этапе поступило 1 806 заявлений.На втором этапе поступило 1 806 заявлений.Фото: ЯСИА
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В Якутске продолжается электронная запись в первые классы. Из 50 школ города первоклассников принимают 43.

Уже поступило 3 978 заявлений от родителей и законных представителей будущих школьников. Электронная запись проходила в два этапа: на первом, с 19 января, прием заявлений начали 11 школ, остальные 32 школы – с 26 января.

По итогам сверки из 1 891 заявления, поданного на первом этапе, 779 получили подтверждение. 586 заявителям было отказано в связи с подачей заявлений не по закрепленной территории.

На втором этапе поступило 1 806 заявлений. В настоящее время идет их обработка и смена статусов. С 29 января школы начнут приглашать родителей для сверки данных электронного заявления с оригиналами документов.

Приказы о зачислении детей в школы по итогам первого этапа будут изданы управлением образования окружной администрации на этой неделе.

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, завершится 30 июня.

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