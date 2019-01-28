СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-28T11:17:06+03:00

ДТП произошло вечером 27 января на въезде в город.

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В Нерюнгри под колесами иномарки погиб пешеход. ДТП произошло вечером 27 января на въезде в город.

21-летний водитель «Toyota Ractis» сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. 48-летний мужчина скончался от полученных травм в реанимационном отделении местной больницы.

Водитель в момент ДТП был трезв, водительское удостоверение он получил три года назад. Материалы переданы в следственные органы, сообщает республиканское управление ГИБДД.