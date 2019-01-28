2019-01-28T11:12:32+03:00
Недвижимость

На ликвидацию последствий разлива сточных вод в Якутске ушло 12 часов

Инцидент произошел 27 января на улице Тургенева
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В откачке сточных вод были задействованы три фекальные машины, которые сделали порядка 40 рейсов.В откачке сточных вод были задействованы три фекальные машины, которые сделали порядка 40 рейсов.
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На ликвидацию последствий разлива сточных вод в Якутске ушло 12 часов. Инцидент на канализационном коллекторе №2 на улице Тургенева произошел 27 января.

В откачке сточных вод были задействованы три фекальные машины. Для устранения последствий разлива за 12 часов они сделали порядка 40 рейсов.

В настоящее время проводятся изыскательные работы для установления причин засорения. В «Водоканале» уточнили, что подобная проблема на коллекторе №2 отмечается в основном в выходные дни.

В конце 2018 года этот участок отремонтировали, в районе бассейна «Чолбон», улиц Курашова и Пояркова установили дополнительные насосы.

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