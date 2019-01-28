В Якутске появился четвертый отдел полиции
В Якутске состоялось торжественное открытие 4-го отдела полиции. В МВД считают, что это позволит улучшить работу органов внутренних дел в столице республики.
- Необходимость в открытии дополнительного отдела полиции назрела давно. Это позволит разгрузить три действующих отделения, своевременно обслуживать население и качественно оказывать государственные услуги, — отметил министр внутренних дел республики Владимир Прокопенко.
4-ый отдел полиции располагается на ул. Дзержинского, 16/2. В составе подразделения будут работать уголовный розыск, следствие, дознание, инспекция по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, дежурная часть, а также помещения для административно задержанных.