2019-01-28T10:51:58+03:00
Общество

В Якутске появился четвертый отдел полиции

Это позволит своевременно обслуживать жителей столицы, число которых постоянно растет
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--Фото: ЯСИА
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В Якутске состоялось торжественное открытие 4-го отдела полиции. В МВД считают, что это позволит улучшить работу органов внутренних дел в столице республики.

- Необходимость в открытии дополнительного отдела полиции назрела давно. Это позволит разгрузить три действующих отделения, своевременно обслуживать население и качественно оказывать государственные услуги, — отметил министр внутренних дел республики Владимир Прокопенко.

4-ый отдел полиции располагается на ул. Дзержинского, 16/2. В составе подразделения будут работать уголовный розыск, следствие, дознание, инспекция по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, дежурная часть, а также помещения для административно задержанных.

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