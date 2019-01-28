2019-01-28T06:00:00+03:00
Авто

В Якутии изменен маршрут одной из федеральных трасс

Автодорога «Вилюй» пройдёт через Ленск и Витим
Поделиться:
Договоренность об изменении маршрута автодороги была достигнута на встрече с Минтрансом.Договоренность об изменении маршрута автодороги была достигнута на встрече с Минтрансом.Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Будет изменен маршрут строящейся круглогодичной автодороги «Вилюй» из Усть-Кута в Якутск. Федеральная трасса пройдёт через города Ленск и Витим.

Об этом рассказал председатель правительства республики Владимир Солодов, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

Договоренность об изменении маршрута федеральной автодороги «Вилюй» была достигнута на встрече с Минтрансом в конце 2018 года. Трасса пройдет по южному маршруту, через Ленск и Витим, что позволит охватить больше населенных пунктов республики.

Конкретные даты начала и сроки завершения строительства трассы определятся в ближайшее время.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нерюнгри под колесами иномарки погиб пешеход
На ликвидацию последствий разлива сточных вод в Якутске ушло 12 часов
В Якутске появился четвертый отдел полиции
Администрации одного из районов Якутии не дали купить два автомобиля за 5,3 млн рублей
В финал конкурса «Лидеры России» прошел всего один представитель Якутии
Стали известны итоги досрочных выборов главы Усть-Маи
В Нерюнгринском районе огонь уничтожил многоквартирный дом, есть пострадавшие
В пригороде Якутска открыли ясли на 120 мест
Проект онкоцентра в Якутске одобрен Главгосэкспертизой России
Главы всех министерств Якутии впервые отчитаются перед населением в прямом эфире
Якутские борцы завоевали две медали на турнире Ярыгина
Все поликлиники и больницы Якутска работают в штатном режиме
ДТП с участием ассенизаторской машины произошло в Якутии
В региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» вышли 23 представителя Якутии