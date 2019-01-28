В Якутии изменен маршрут одной из федеральных трасс
Автодорога «Вилюй» пройдёт через Ленск и Витим
Договоренность об изменении маршрута автодороги была достигнута на встрече с Минтрансом.Фото: ЯСИА
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Будет изменен маршрут строящейся круглогодичной автодороги «Вилюй» из Усть-Кута в Якутск. Федеральная трасса пройдёт через города Ленск и Витим.
Об этом рассказал председатель правительства республики Владимир Солодов, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
Договоренность об изменении маршрута федеральной автодороги «Вилюй» была достигнута на встрече с Минтрансом в конце 2018 года. Трасса пройдет по южному маршруту, через Ленск и Витим, что позволит охватить больше населенных пунктов республики.
Конкретные даты начала и сроки завершения строительства трассы определятся в ближайшее время.