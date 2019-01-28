Администрации одного из районов Якутии не дали купить два автомобиля за 5,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 05:15 2019-01-28T05:15:06+03:00

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Администрации одного из районов Якутии не дали купить два джипа за 5,3 млн рублей. Внимание надзорного ведомства к итогам этой закупки привлекли публикации в СМИ.

В декабре 2018 года администрация Вилюйского района разместила извещение о проведении электронного аукциона на приобретение двух автомобилей Toyota Camry 2018 года выпуска. Поступила всего одна заявка от компании «Колми», с которой чиновники и решили заключить контракт на сумму 5,3 млн рублей в январе 2019 года.

Однако с этим не согласилась прокуратура района. По мнению ведомства, данная закупка не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств в части экономности и результативности. Кроме того, аукционная документация была оформлена с ограничением прав потенциальных участников торгов.

В связи с этим прокуратура района внесла в адрес главы муниципального района представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.