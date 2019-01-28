Администрации одного из районов Якутии не дали купить два автомобиля за 5,3 млн рублей
Администрации одного из районов Якутии не дали купить два джипа за 5,3 млн рублей. Внимание надзорного ведомства к итогам этой закупки привлекли публикации в СМИ.
В декабре 2018 года администрация Вилюйского района разместила извещение о проведении электронного аукциона на приобретение двух автомобилей Toyota Camry 2018 года выпуска. Поступила всего одна заявка от компании «Колми», с которой чиновники и решили заключить контракт на сумму 5,3 млн рублей в январе 2019 года.
Однако с этим не согласилась прокуратура района. По мнению ведомства, данная закупка не соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств в части экономности и результативности. Кроме того, аукционная документация была оформлена с ограничением прав потенциальных участников торгов.
В связи с этим прокуратура района внесла в адрес главы муниципального района представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.