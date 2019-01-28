2019-01-28T04:46:52+03:00
Общество

В финал конкурса «Лидеры России» прошел всего один представитель Якутии

В марте в Сочи республику будет представлять Евгений Григорьев
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27 января эксперты подвели итоги полуфинала конкурса управленцев «Лидеры России» в Дальневосточном федеральном округе. Из 15 участников-якутян в следующий этап прошел только один.

В финале конкурса «Лидеры России», который состоится в марте в Сочи, республику будет представлять основатель компании «Саха паркинг» Евгений Григорьев.

Из 30 финалистов-дальневосточников 12 представляют Приморский край, 7 – Хабаровский край, 6 – Амурскую область, двое – Сахалинскую область. Из Магаданской области, Якутии и Забайкальского края в финал прошли по одному человеку.

Как отметил руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, из конкурсантов, набравших высокие баллы, но не прошедших в финал, сформирован лист ожидания. Если кто-то из финалистов не выполнит задание «Сердце лидера», его дисквалифицируют, а его место займет полуфиналист из листа ожидания, который выполнил условие конкурса.

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