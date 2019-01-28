2019-01-28T04:29:38+03:00
Политика

Стали известны итоги досрочных выборов главы Усть-Маи

За единоросса Дмитрия Малишевского проголосовали 34% избирателей
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По предварительным данным, на досрочных выборах главы поселка Усть-Мая победил Дмитрий Малишевский. Он набрал 34% голосов избирателей.

За пост главы Усть-Маи приняли боролись семь кандидатов: представитель КПРФ Ирина Енторова, справедливоросс Дмитрий Захаров, кандидат от ЛДПР Оксана Шубина, единоросс Дмитрий Малишевский и самовыдвиженцы Николай Константинов, Владимир Максимов и Оксана Чупина.

Сотрудники Усть-Майской ТИК уже обработали 100% протоколов. По предварительным данным победу одержал Дмитрий Малишевский - за него отдано 375 голосов, это почти 34% избирателей.

На втором месте — самовыдвиженка Оксана Чупина (27%). За кандидата от КПРФ Ирину Енторову проголосовали 20% пришедших на выборы.

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