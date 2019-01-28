2019-01-28T04:21:30+03:00
Происшествия

В Нерюнгринском районе огонь уничтожил многоквартирный дом, есть пострадавшие

С места происшествия эвакуировано 12 человек
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В результате пожара три человека получили травмы различной степени тяжести.В результате пожара три человека получили травмы различной степени тяжести.
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В поселке Б.Хатыми Нерюнгринского района Якутии огонь уничтожил двухэтажный жилой дом площадью 504 квадратных метра. Пожар произошел днем 27 января.

Несмотря на то, что пожарные прибыли на место через две минуты после поступления вызова, 16-квартирный дом спасти не удалось – здание на ул. Ермоленко было полностью охвачено огнем.

Как сообщается на сайте Государственной противопожарной службы республики, в результате пожара три человека получили травмы различной степени тяжести, предположительно есть погибшая. С места происшествия было эвакуировано 12 человек.

Причина пожара, виновник и размер ущерба устанавливаются.

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