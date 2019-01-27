В пригороде Якутска открыли ясли на 120 мест
В двухэтажном здании площадью 972 квадратных метров созданы все условия для самых маленьких
В здании есть свой пищеблок, медицинский кабинет, совмещенный музыкальный и спортивный залы.Фото: ЯСИА
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27 января в селе Хатассы открыли дополнительные группы на 120 мест для детей от двух месяцев до трех лет. Новоселье праздновали маленькие воспитанники детского сада №70 «Кэрэчээнэ».
Для детишек построено двухэтажное здание общей площадью 972 квадратных метров. Помимо групп, здесь есть свой пищеблок, медицинский кабинет, совмещенный музыкальный и спортивный залы.
За последние годы в Якутске было построено 20 детских садов.