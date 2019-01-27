В пригороде Якутска открыли ясли на 120 мест

СЕГОДНЯ 10:22 2019-01-27T10:22:11+03:00

В здании есть свой пищеблок, медицинский кабинет, совмещенный музыкальный и спортивный залы. Фото: ЯСИА

В двухэтажном здании площадью 972 квадратных метров созданы все условия для самых маленьких

Изменить размер текста: A A

27 января в селе Хатассы открыли дополнительные группы на 120 мест для детей от двух месяцев до трех лет. Новоселье праздновали маленькие воспитанники детского сада №70 «Кэрэчээнэ».

Для детишек построено двухэтажное здание общей площадью 972 квадратных метров. Помимо групп, здесь есть свой пищеблок, медицинский кабинет, совмещенный музыкальный и спортивный залы.

За последние годы в Якутске было построено 20 детских садов.