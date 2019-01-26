Проект онкоцентра в Якутске одобрен Главгосэкспертизой России

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-26T14:52:15+03:00

Заявка с пакетом документов по строительству онкоцентра будет внесена в бюджетную комиссию в понедельник, 28 января. Фото: ЯСИА

В его состав войдут поликлиника, стационар на 180 коек и радиологическое отделение

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25 января проект по строительству в Якутске онкоклинического центра получил положительное заключение федеральной государственной экспертизы. В состав центра войдут поликлиника на 210 посещений в смену, стационар на 180 коек с радиологическим отделением и хозблоком.

По словам главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой, федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» входит в число приоритетных проектов, которые будут реализовываться в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его цель – снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 185 случаев на 100 тысяч населения в 2024 году.

Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, заявка с пакетом документов по строительству онкоцентра будет внесена в бюджетную комиссию в понедельник, 28 января.