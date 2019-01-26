2019-01-26T16:54:43+03:00
Политика

Главы всех министерств Якутии впервые отчитаются перед населением в прямом эфире

Трансляция пройдет на телеканалах «НВК Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим»
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Члены кабмина расскажут об основных итогах социально-экономического развития республики в 2018 году и ответят на вопросы зрителей.Члены кабмина расскажут об основных итогах социально-экономического развития республики в 2018 году и ответят на вопросы зрителей.
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В субботу, 2 февраля, правительство Якутии впервые отчитается перед населением в прямом эфире. Трансляцию мероприятия организуют телеканалы «НВК Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим».

Перед якутянами отчитается весь кабинет министров республики во главе с председателем правительства региона Владимиром Солодовым.

Члены кабмина расскажут об основных итогах социально-экономического развития республики в 2018 году и ответят на вопросы зрителей. Их можно будет задать, позвонив в студию во время прямого эфира. Начало трансляции в 11:00.

Отчёт правительства даст официальный старт традиционному отчёту исполнительных органов власти республики об итогах работы за 2018 год, который завершится 15 марта в Якутске.

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