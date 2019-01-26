Якутские борцы завоевали две медали на турнире Ярыгина
В схватке за «золото» якутянин Николай Охлопков уступил дагестанскому спортсмену
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В Красноярске завершился XXX международный турнир серии Гран-при «Иван Ярыгин-2019». Якутские борцы завоевали две медали.
В схватке за «золото» якутянин Николай Охлопков, представлявший Румынию, уступил дагестанскому спортсмену, чемпиону России 2018 года Магомедрасулу Идрисову со счетом 7:0.
Еще один якутянин Эдуард Григорьев завоевал бронзовую медаль турнира, одолев борца из Монголии Чинзорига Цэрмаа.
Выступавшие за республику Арыйаан Тютрин и Семен Владимиров выбыли из турнира по итогам квалификационных встреч.