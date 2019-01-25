Все поликлиники и больницы Якутска работают в штатном режиме
25 января несколько медицинских учреждений столицы республики приостановили работу из-за анонимных сообщений о минировании.
В настоящее время все поликлиники и больницы, кроме Медицинского центра Якутска, работают в штатном режиме. Приступили к своим обязанностям сотрудники Республиканских больниц №1 и 2, станции скорой помощи, поликлиник №1 и 3 и других медучреждений.
Медицинский центр Якутска, расположенный на улице Кальвица, 3 завтра, 26 января, будет работать по пятничному расписанию.
ЧИТАЙТЕ ТАЖЕ:
ФСБ Якутии проверяет около 30 сообщений о минировании социальных объектов и административных зданий
Анонимки поступили на официальные электронные адреса учреждений утром 25 января (подробности)