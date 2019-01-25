Все поликлиники и больницы Якутска работают в штатном режиме

СЕГОДНЯ 12:50 2019-01-25T12:50:37+03:00

Медицинский центр на ул. Кальвица, 3 завтра будет работать по пятничному расписанию

Изменить размер текста: A A

25 января несколько медицинских учреждений столицы республики приостановили работу из-за анонимных сообщений о минировании.

В настоящее время все поликлиники и больницы, кроме Медицинского центра Якутска, работают в штатном режиме. Приступили к своим обязанностям сотрудники Республиканских больниц №1 и 2, станции скорой помощи, поликлиник №1 и 3 и других медучреждений.

Медицинский центр Якутска, расположенный на улице Кальвица, 3 завтра, 26 января, будет работать по пятничному расписанию.

ЧИТАЙТЕ ТАЖЕ:

ФСБ Якутии проверяет около 30 сообщений о минировании социальных объектов и административных зданий

Анонимки поступили на официальные электронные адреса учреждений утром 25 января (подробности)