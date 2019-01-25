2019-01-25T09:15:12+03:00
Происшествия

ДТП с участием ассенизаторской машины произошло в Якутии

Автоцистерна слетела с дороги и перевернулась
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На месте ДТП экологи зафиксировали факт разлива сточных вод.На месте ДТП экологи зафиксировали факт разлива сточных вод.
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ДТП с участием ассенизаторской машины произошло в Ленском районе Якутии. Автоцистерна слетела с дороги и перевернулась.

На месте ДТП инспекторы Ленского комитета государственного экологического надзора зафиксировали факт разлива сточных вод из цистерны. Транспорт принадлежит компании «Стройтранснефтегаз».

С места происшествия отобраны пробы почвы, которые направлены на экологическую экспертизу. Проводится административное расследование.

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