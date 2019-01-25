ДТП с участием ассенизаторской машины произошло в Якутии
Автоцистерна слетела с дороги и перевернулась
На месте ДТП экологи зафиксировали факт разлива сточных вод.
Изменить размер текста:
ДТП с участием ассенизаторской машины произошло в Ленском районе Якутии. Автоцистерна слетела с дороги и перевернулась.
На месте ДТП инспекторы Ленского комитета государственного экологического надзора зафиксировали факт разлива сточных вод из цистерны. Транспорт принадлежит компании «Стройтранснефтегаз».
С места происшествия отобраны пробы почвы, которые направлены на экологическую экспертизу. Проводится административное расследование.