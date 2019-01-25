2019-01-25T08:30:08+03:00
Общество

В региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» вышли 23 представителя Якутии

Имена финалистов конкурса станут известны 28 января
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В Дальневосточном федеральном округе в полуфинал вышли 311 человек.В Дальневосточном федеральном округе в полуфинал вышли 311 человек.Фото: Архив "КП"
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В региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» по Дальневосточному федеральному округу вышли 23 представителя Якутии. Мероприятие пройдет во Владивостоке с 25 по 28 января.

В первый день конкурсанты пройдут контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.

Оценочные мероприятия полуфинала пройдут 26 и 27 января. Имена финалистов конкурса станут известны 28 января.

В Дальневосточном федеральном округе в полуфинал вышли 311 человек. Хабаровский край представляют 77 человек, Приморский край — 70, Амурскую область — 38, Республику Бурятия — 31, Забайкальский край — 27, Якутию — 23, Камчатский край — 14, Сахалинскую область — 14, Магаданскую область — 7, Еврейскую АО — 6, Чукотский АО — 4.

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