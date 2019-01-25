Водителей Якутска и пригородов ждут массовые проверки

СЕГОДНЯ 07:03 2019-01-25T07:03:26+03:00

Рейды на дорогах пройдут с 25 по 27 января

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В ближайшие три дня на территории Якутска и пригородов пройдут рейды и массовые проверки водителей.

Цель мероприятий – пресечение нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и иных видов административных правонарушений.

С 25 по 27 января экипажи ДПС будут работать в усиленном режиме.