Водителей Якутска и пригородов ждут массовые проверки
Рейды на дорогах пройдут с 25 по 27 января
Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей.Фото: ЯСИА
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В ближайшие три дня на территории Якутска и пригородов пройдут рейды и массовые проверки водителей.
Цель мероприятий – пресечение нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и иных видов административных правонарушений.
С 25 по 27 января экипажи ДПС будут работать в усиленном режиме.