В Якутии ликвидируют государственное предприятие «Сахамедпром»

СЕГОДНЯ 06:05 2019-01-25T06:05:34+03:00

За время работы предприятие получило из республиканского бюджета более 108 млн рублей. Фото: ЯСИА

Изменить размер текста: A A

В Якутии ликвидируют государственное унитарное предприятие «Сахамедпром». Компания, созданная в 2005 году, производила инфузионные растворы.

«Сахамедпром» производил четыре наименования инфузионных растворов. За время работы предприятие получило из республиканского бюджета более 108 млн рублей в качестве субсидий на возмещение части производственных затрат.

Причина ликвидации – нерентабельность предприятия. Компания, созданная для развития и совершенствования фармацевтического производства, задолжала кредиторам более 35 млн рублей.

ГУП «Сахамедпром» будет полностью ликвидирован до 1 апреля 2019 года.