2019-01-25T06:05:34+03:00
Общество

В Якутии ликвидируют государственное предприятие «Сахамедпром»

Компания задолжала кредиторам более 35 млн рублей
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За время работы предприятие получило из республиканского бюджета более 108 млн рублей.За время работы предприятие получило из республиканского бюджета более 108 млн рублей.Фото: ЯСИА
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В Якутии ликвидируют государственное унитарное предприятие «Сахамедпром». Компания, созданная в 2005 году, производила инфузионные растворы.

«Сахамедпром» производил четыре наименования инфузионных растворов. За время работы предприятие получило из республиканского бюджета более 108 млн рублей в качестве субсидий на возмещение части производственных затрат.

Причина ликвидации – нерентабельность предприятия. Компания, созданная для развития и совершенствования фармацевтического производства, задолжала кредиторам более 35 млн рублей.

ГУП «Сахамедпром» будет полностью ликвидирован до 1 апреля 2019 года.

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