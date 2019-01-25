В Якутии ликвидируют государственное предприятие «Сахамедпром»
Компания задолжала кредиторам более 35 млн рублей
За время работы предприятие получило из республиканского бюджета более 108 млн рублей.Фото: ЯСИА
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В Якутии ликвидируют государственное унитарное предприятие «Сахамедпром». Компания, созданная в 2005 году, производила инфузионные растворы.
«Сахамедпром» производил четыре наименования инфузионных растворов. За время работы предприятие получило из республиканского бюджета более 108 млн рублей в качестве субсидий на возмещение части производственных затрат.
Причина ликвидации – нерентабельность предприятия. Компания, созданная для развития и совершенствования фармацевтического производства, задолжала кредиторам более 35 млн рублей.
ГУП «Сахамедпром» будет полностью ликвидирован до 1 апреля 2019 года.