В Якутии заработал сервис предоплаченных посылок

СЕГОДНЯ 03:56 2019-01-25T03:56:23+03:00

За два месяца новым сервисом воспользовались около 200 жителей республики.

Отправления, оформленные и оплаченные онлайн, можно сдать в течение нескольких секунд

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В республиканских отделениях Почты России заработал сервис предоплаченных посылок. Теперь отправления, оформленные и оплаченные онлайн, можно сдать без очереди в течение нескольких секунд.

Первую такую отправку в республике совершили в октябре 2018 года. За два месяца новым сервисом воспользовались около 200 человек. Услуга популярна у молодежи и людей среднего возраста, которые привыкли расплачиваться онлайн.

Для сдачи почтового отправления без очереди его необходимо заранее оформить и оплатить онлайн на официальном сайте Почты России. Затем упаковать посылку, распечатать и наклеить бланк, на котором уже указан номер для отслеживания, отнести в любое почтовое отделение в течение 72 часов и передать посылку оператору.

Дополнительную информацию о сервисе клиенты могут уточнить на сайте.