«Цифровой регион»: в Якутске состоится отбор перспективных инновационных проектов
В Якутске состоится отбор на Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» — проект по поиску перспективных инновационных проектов начинающих стартап-команд. В столице республики мероприятие пройдет 5-6 марта.
Конкурс дает возможность представить свой проект экспертам в области технологий и развития бизнеса. Стартаперы будут претендовать на призы от «Сколково», участие в акселерационных программах институтов развития и другие призы от партнеров.
Информация о призовом фонде и условиях конкурса - на сайте «Технопарка Якутия».
«Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» проводится в разных городах России с 2011 года. Это самый масштабный проект в России и странах СНГ, направленный на популяризацию технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов.