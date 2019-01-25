«Цифровой регион»: в Якутске состоится отбор перспективных инновационных проектов

СЕГОДНЯ 03:44 2019-01-25T03:44:52+03:00

Участники будут претендовать на призы от «Сколково».

Начинающие стартап-команды смогут представить свой проект экспертам в области технологий и развития бизнеса

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В Якутске состоится отбор на Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» — проект по поиску перспективных инновационных проектов начинающих стартап-команд. В столице республики мероприятие пройдет 5-6 марта.

Конкурс дает возможность представить свой проект экспертам в области технологий и развития бизнеса. Стартаперы будут претендовать на призы от «Сколково», участие в акселерационных программах институтов развития и другие призы от партнеров.

Информация о призовом фонде и условиях конкурса - на сайте «Технопарка Якутия».

«Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» проводится в разных городах России с 2011 года. Это самый масштабный проект в России и странах СНГ, направленный на популяризацию технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов.