Путевку в финал турнира Ярыгина разыграют два борца из Якутии

СЕГОДНЯ 11:09 2019-01-24T11:09:16+03:00

В четвертьфиналах оба якутянина одержали убедительные победы над соперниками. Фото: ЯСИА

В полуфинале на ковер международных соревнований выйдут Эдуард Григорьев и Николай Охлопков

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На путевку в финал турнира Ярыгина претендуют два борца из Якутии - Эдуард Григорьев и Николай Охлопков. В четвертьфиналах оба одержали убедительные победы над соперниками.

Эдуард Григорьев одолел американца Джо Колона. Якутянин Николай Охлопков, представляющий Румынию, был сильнее Чинзоригома Цермаа из Монголии.

Таким образом, полуфинал XXX Международного турнира по вольной борьбе имени Ивана Ярыгина будет якутским.

Выступавшие за республику Арыйаан Тютрин и Семен Владимиров выбыли из турнира по итогам квалификационных встреч.