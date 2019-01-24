11 якутских фильмов покажут на международном кинофестивале в Финляндии

СЕГОДНЯ 09:30 2019-01-24T09:32:16+03:00

Международный фестиваль кино коренных народов мира «Skabmagovat» пройдет с 24 по 27 января в городе Инари в арктической зоне Финляндии.

На суд жюри и зрителей будут представлены 4 полнометражные картины и короткометражки разных лет

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Якутские фильмы покажут на международном кинофестивале «Skabmagovat», который стартовал 24 января в Финляндии. На суд жюри и зрителей будет представлено 11 фильмов о народе саха и его культуре.

Как сообщила продюсер Сардана Саввина, на фестивале покажут четыре полнометражные картины - «Царь-птица», «Республика Z», «24 снега» и «Муммуттар», а также короткометражки разных лет.

Международный фестиваль кино коренных народов мира «Skabmagovat» пройдет с 24 по 27 января в городе Инари в арктической зоне Финляндии.