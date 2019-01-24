Мэрия Якутска поможет с установкой пожарной сигнализации в деревянных домах

СЕГОДНЯ 07:35 2019-01-24T07:35:26+03:00

Сегодня системами раннего оповещения о пожарах оборудованы меньше 3% таких домов

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Мэрия Якутска поможет управляющим компаниям с установкой пожарной сигнализации в многоквартирных деревянных домах. Сегодня системами раннего оповещения о пожарах оборудованы лишь 42 из 1,5 тысяч домов.

По словам главы города Сарданы Авксентьевой, вопросы противопожарной безопасности деревянного жилого фонда требуют самого пристального внимания. По состоянию на конец 2018 года, из почти 1,5 тысяч деревянных многоквартирных домов, наиболее подверженных пожарам, системами раннего оповещения о возгорании оборудованы лишь 42.

- Это капля в море, и наш долг – существенно улучшить ситуацию в этой сфере в 2019 году. Люди, живущие в деревянных домах, в большинстве случаев – ветхих и аварийных, должны чувствовать себя в безопасности, - отметила Сардана Авксентьева.

Механизмы финансирования, план и дорожную карту работ по монтажу систем оповещения о пожарах в деревянном жилом фонде обсудят на совещании в мэрии 25 января.