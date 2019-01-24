Филологи Якутска исправили названия автобусных остановок на якутском языке

СЕГОДНЯ 06:30 2019-01-24T06:30:42+03:00

Голосовые объявления остановок на русском и якутском языках появились в Якутске в 2014 году. Фото: ЯСИА

Были скорректированы ряд ошибок и неточностей в переводе

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Филологи Северо-Восточного федерального университета и Института гуманитарных исследований и проблем народов Севера исправили названия городских автобусных остановок на якутском языке.

В результате совместной работы были скорректированы ряд ошибок и неточностей в переводе. В частности, филологи рекомендовали соблюдать стандартность и кратность при переводе наименований остановок, привязанных к школам и поликлиникам города. Также предлагается предельно точно передавать произношение названия с учетом фонетических особенностей якутского языка.

Окончательное решение по названиям остановок примут специалисты отдела организации и контроля транспортной деятельности профильного департамента мэрии. Как только исправления будут согласованы, информацию направят в ЕДДС, которая совместно с предпринимателями и дикторами проведет переозвучивание названий остановок.

Голосовые объявления остановок на русском языке появились в Якутске в 2011 году. В 2014 году остановки начали объявлять на двух языках.