«Прямой разговор» с Ольгой Балабкиной
Телезрители смогут задать вопрос вице-премьеру в прямом эфире
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В субботу, 26 января, заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина станет участником программы «Прямой разговор». Передача выйдет в прямом эфире в 08:40 на телеканале ГТРК «Саха» (Россия-1).
Свои вопросы вице-премьеру телезрители смогут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру: 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени.
Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.