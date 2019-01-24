«Прямой разговор» с Ольгой Балабкиной

СЕГОДНЯ 04:44 2019-01-24T04:44:25+03:00

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В субботу, 26 января, заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина станет участником программы «Прямой разговор». Передача выйдет в прямом эфире в 08:40 на телеканале ГТРК «Саха» (Россия-1).

Свои вопросы вице-премьеру телезрители смогут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру: 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени.

Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.