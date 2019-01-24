Якутия лидирует по числу предложений в Нацпрограмму развития Дальнего Востока
Наибольшее число предложений от якутян – о строительстве моста через Лену
На сегодняшний день жители республики внесли 928 инициатив на сайте дв2025.рф.
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Якутия стала регионом-лидером по количеству предложений в Национальную программу развития Дальнего Востока.
На сегодняшний день жители республики внесли 928 инициатив на сайте дв2025.рф.
На втором месте – Забайкальский край, жители которого оставили на сайте 908 предложений, на третьем месте – Магаданская область (340 предложений).
Каждый пользователь, который зарегистрировался на сайте, может поддержать понравившиеся инициативы. Наибольшее число предложений от якутян – о строительстве моста через Лену.