Якутия лидирует по числу предложений в Нацпрограмму развития Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 04:35 2019-01-24T04:35:56+03:00

На сегодняшний день жители республики внесли 928 инициатив на сайте дв2025.рф.

Наибольшее число предложений от якутян – о строительстве моста через Лену

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Якутия стала регионом-лидером по количеству предложений в Национальную программу развития Дальнего Востока.

На сегодняшний день жители республики внесли 928 инициатив на сайте дв2025.рф.

На втором месте – Забайкальский край, жители которого оставили на сайте 908 предложений, на третьем месте – Магаданская область (340 предложений).

Каждый пользователь, который зарегистрировался на сайте, может поддержать понравившиеся инициативы. Наибольшее число предложений от якутян – о строительстве моста через Лену.