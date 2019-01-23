СЕГОДНЯ 11:39 2019-01-23T11:39:47+03:00

В 2018 году подобный рост обращений в скорую также был зафиксирован в конце января. Фото: ЯСИА

В столице республики – вспышка обычного ОРВИ, которая бывает каждый год

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За последнюю неделю в республике и ее столице повысился эпидпорог по ОРВИ, в школах Якутска и пригородах объявлен карантин. Социальные сети и мессенджеры наполнили сообщения о вспышке свиного и птичьего гриппа, а также слухи о летальных исходах.

- Поводов для паники нет. В Якутске наблюдается вспышка обычного ОРВИ – это ситуация, которая бывает каждый год. Что касается свиного или птичьего гриппа – это слухи. Случаев с летальным исходом не зарегистрировано, - сообщила ЯСИА заместитель министра здравоохранения Людмила Вербицкая.

С воскресенья 20 января в Якутске резко выросло количество обращений в скорую помощь —до 700 в сутки. Это на 38% больше, чем неделей ранее.

Бригады специалистов скорой помощи Якутска работают в усиленном режиме. Чаще всего люди жалуются на острые симптомы ОРВИ и гриппа. На вызовах задействованы четыре бригады педиатров, потому что около половины вызовов — к детям.

В 2018 году подобный рост обращений в скорую также был зафиксирован в конце января.