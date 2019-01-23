В Якутске резко выросло количество обращений в скорую помощь
За последнюю неделю в республике и ее столице повысился эпидпорог по ОРВИ, в школах Якутска и пригородах объявлен карантин. Социальные сети и мессенджеры наполнили сообщения о вспышке свиного и птичьего гриппа, а также слухи о летальных исходах.
- Поводов для паники нет. В Якутске наблюдается вспышка обычного ОРВИ – это ситуация, которая бывает каждый год. Что касается свиного или птичьего гриппа – это слухи. Случаев с летальным исходом не зарегистрировано, - сообщила ЯСИА заместитель министра здравоохранения Людмила Вербицкая.
С воскресенья 20 января в Якутске резко выросло количество обращений в скорую помощь —до 700 в сутки. Это на 38% больше, чем неделей ранее.
Бригады специалистов скорой помощи Якутска работают в усиленном режиме. Чаще всего люди жалуются на острые симптомы ОРВИ и гриппа. На вызовах задействованы четыре бригады педиатров, потому что около половины вызовов — к детям.
В 2018 году подобный рост обращений в скорую также был зафиксирован в конце января.